Родственники пленных украинских моряков не смогли попасть на экскурсию на корабль США в Одессе из -за "плотного графика и поздней заявки", - ВМС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Украины.

"Была идея провести кораблем экскурсию для родителей и родственников наших военнопленных, но, к сожалению, заявку подали поздно, а у корабля сейчас плотный график - он готовится к походу. Поэтому "Дональд Кук" не смог задержаться в Одессе и покинул порт по графику, 27 февраля", - заявили в пресс-службе.

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Решение не было связано с акцией "Кто заказал Катю Гандзюк", отметили представители ВМСУ.

Ранее одесские СМИ сообщали, что встреча родственников с командованием американского корабля отменили из-за действий около десятка активистов - вечером 26 февраля они провели на Одесском морском вокзале акцию "Кто заказал Катю Гандзюк". Акция продолжалась несколько минут - одесские и киевские активисты развернули плакаты с надписями и подожгли несколько "файеров".

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Сотрудники полиции задержали двух участников акции.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко в Фейсбуке написала: "В одном из предыдущих постов я написала, что получила информацию, что семьи моряков не смогли посетить эсминец "Дональд Кук" из-за некоего инцедента.

Позже мне сбросили ссылку, что экскурсия была отменена из-за поздней заявки. Спасибо за эту ссылку. Это важно, я имела другую информацию от источников, близких к семьям.

Я обязательно свяжусь с ВМС Украины и узнаю, почему должностные лица не смогли быстро оформить заявку, если семьи были приглашены и прибыли. Еще раз спасибо за эту информацию.

Мне действительно очень и очень обидно, что семьи не смогли посетить эсимнец и пообщаться с нашими друзьями. Для них это была бы важное событие и психологическая поддержка.

Учитывая деликатность темы, и что касается семей моряков, и что касается Кати Гандзюк, я удалила предыдущий пост, в том числе по просьбе своей френд ленты. И признаю, что в предыдущем посте я учла только одну из версий, мне сказали.