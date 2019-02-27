"Комар носа не подточит", - Порошенко внесет новый законопроект о незаконном обогащении

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В тексте отмечется: "Сразу после того, как Конституционный Суд обнародует решение по статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении, я немедленно дам поручение подготовить и безотлагательно внести в ВР новый законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статья УК о незаконном обогащении была "мертвой", - Генпрокурор Луценко

Этот законопроект учтет выводы Суда. Новая редакция закона будет выписана так, что и комар носа не подточит".

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС признал неконституционной статью УК о незаконном обогащении чиновников, - Бутусов

26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

Читайте также: Отмена статьи УК о незаконном обогащении ставит под угрозу безвизовый режим, - Гопко

Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.