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27.02.19 18:03

ЕС назвал нарушением свободы слова доступ ГПУ к переписке журналиста "Нового времени"

Решение суда о предоставлении Генпрокуратуре доступа к электронным файлам и другой переписке журналиста издания "Новое время" Ивана Верстюка противоречит принципу свободы прессы.

Об этом говорится в комментарии представительства ЕС в Украине в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В ЕС подчеркнули, что свобода прессы играет важнейшую роль в содействии развитию надлежащего управления, прозрачности и подотчетности - как в Украине, так и в любом месте за ее пределами, а решение Печерского суда противоречит этому.

"Ни одно решение не должно нарушать основополагающие свободы СМИ, а также международные журналистские стандарты, такие как защита источников журналиста", - говорится в сообщении.

В представительстве ЕС подчеркнули, что расследовательская журналистика вносит значительный вклад в борьбу против коррупции в Украине, которая провозглашена главным приоритетом страны.

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"Мы ожидаем, что украинская власть гарантирует прочную правовую защиту журналистов государством", - говорится в сообщении представительства.

4 февраля судья Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре доступ к внутренним документам редакции "Новое время" и ко всем материалам, которые посылал на электронные адреса издания журналист Иван Верстюк.

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