В стране 680 школ имеют туалеты на улице. Больше всего таких школ на Закарпатье. Это "позорное явление" - Гриневич

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом на заседании Кабинета министров 27 февраля заявила Министерка образования Лилия Гриневич.

Гриневич назвала наличие таких туалетов "позорным явлением", которое надо полностью ликвидировать.

Она отметила, что на решение этой проблемы планируют потратить 267 млн гривен с прошлогодней образовательной субвенции - "если еще присоединятся органы местного самоуправления, то мы сможем закрыть этот вопрос".

Программу назвали "Достоинство ребенка".

"Дети должны иметь довольны базовые потребности", - отметила Гриневич.

После чего премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что Министерство регионального развития должно помочь с этим вопросом - "не понимаю, почему раньше нельзя было это сделать".

"Пожалуйста, в разрезе каждой области, сколько таких школ, в каких районах. Поставить им задачу, чтобы до конца года все школы получили теплые нормальные туалеты ", - сказал Гройсман, добавив, что на улице 21 века.

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