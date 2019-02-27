Протокол о лимитах на вылов рыбы в Азове между Украиной и Россией подписан по дипломатическим каналам. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе Государственного агентства рыбного хозяйства на запрос Цензор.НЕТ.

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В ведомстве напомнили, что 30-я сессия Украино-Российской Комиссии по вопросам рыболовли в Азовском море работала с 23 по 25 октября 2018 года. Как сообщалось ранее, народный депутат Украины Рефат Чубаров прервал работу Украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая, и вызвал полицию для выдворения из Украины членов российской делегации.

Госрыбагентсов отмечает, что из-за отсутствия протокола работы комиссии не установлены лимиты на вылов рыбы в Азовском море, а украинские рыбаки не могли законно работать. Также в ведомстве указывают на то, отсутствие документа давало возможность силовым структурам РФ усилить давление на украинских рыбаков, а также - задерживать украинские корабли в Азовском море.

"Также это предоставит Российской Федерации основания утверждать, что Украина не выполняет взятые на себя обязательства за международными соглашениями", - отмечается в ответе ведомства.

Как сообщил глава Госрыбагентства Ярослав Белов, после консультаций между органами исполнительной власти было решено направить протокол Комиссии на подпись российской стороне по дипломатическим каналам. Протокол был подписан.

Среди важных для Украины пунктов договора Белов назвал большую квоту на вылов бычка для Украины, а также обязательство передавать задержанных рыбаков той стороне, к гражданству которой они принадлежат



