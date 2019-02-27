Наемники РФ продолжают размещать танки и артиллерию в зоне безопасности и за линиями отвода, - СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На днях в районе временно оккупированного населенного пункта Яснодольск было зафиксировано 5 буксируемых гаубиц. На полигоне близ поселка Шимшиновка - 10 танков Т-72. У населенного пункта Михайловка - 3 единицы боевых машин пехоты БМП-1. В районе села Веселогоровка - одну единицу БМП-2 и одну зенитную установку ЗУ-23-2, установленную на грузовик.

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Вблизи Лобачева зафиксировано 3 танка Т-64, 7 боевых машин пехоты БМП-1 и 2 МТ-ЛБ, и по странному стечению обстоятельств именно Лобачево, которое почти никогда не фигурировало в сводках с линии соприкосновения, на следующий день было обстреляно из запрещенных минскими договоренностями вооружения.

Также в районе населенного пункта Сентяновка наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 3 миномета 2Б14.

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