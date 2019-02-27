Украина не будет участвовать в "Евровидении-2019", - Суспільне

Победителем Национального отбора на нынешнее "Евровидение" стала певица MARUV, которой Общественный вещатель, как и делает это каждый год, предложил заключить договор для представления Украины на песенном конкурсе, напоминает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Суспільного. Однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор.

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"Альтернативным способом определения представителя от Украины на "Евровидение-2019" правила признают его непосредственное назначение заказчиком. То есть Общественный вещатель мог бы выбрать любого исполнителя не из числа участников национального отбора.

Однако от такой альтернативы Общественный вещатель отказывается, ведь с уважением относится к выбору зрителей в Национальном отборе. Поэтому в ситуации неподписания договора об участии в "Евровидении" с победителем телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявших второе и третье место по результатам национального отбора", - говорится в сообщении.

Однако группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в "Евровидении-2019".

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"Конкурс - это возможность для каждой страны заявить о себе на международной арене, а для каждого исполнителя - выступить послом своей страны и получить поклонников во всем мире.

Но национальный отбор-2019 обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на 5-м году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлемый, у остальной части вызывает возмущение и неприятие.

Законы Украины не предоставляют никаких ограничений по работе исполнителей и артистов на территории Российской Федерации, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.

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В сложившейся ситуации, следуя закону об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации течения национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019".

Общественный вещатель считает нужным начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов сферы для формулирования позиции украинского общества к этой проблеме, а также выработки предложений к проекту закона Украины, который мог бы урегулировать ситуацию с сотрудничеством украинских артистов из государством-агрессором на будущее", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в "Евровидении-2019" и отказалась ехать в Израиль.

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