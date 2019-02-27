Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КСУ, решение изложено на 18 листах. В нем, в частности, подчеркивается, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией Украины.

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"Конституционный суд Украины пришел к выводу, что статья 3682 Кодекса не соответствует требованиям четкости, точности и однозначности, а потому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины", - помимо прочего, говорится в решении суда.









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Напомним, 26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.

27 февраля президент Украины Петр Порошенко заверил, что после обнародования и анализа решения Конституционного суда подаст в парламент новый законопроект, предусматривающий наказание для чиновников за незаконное обогащение.