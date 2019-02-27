В Германии судят племянника российского пропагандиста Киселева, воевавшего против Украины на Донбассе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Следователи мюнхенской прокуратуры внимательно ознакомились с содержанием выложенного на Youtube интервью, которое Дмитрий Киселев дал в начале февраля российскому видеоблогеру Юрию Дудю. Из этого интервью им стало ясно, что Сергей не только готовился, но и, как рассказал Киселев, поехал летом 2014 года на Донбасс воевать, воевал под Горловкой, а когда командир взвода погиб, взял на себя командование. Почему же в таком случае подсудимого обвиняют лишь в "подготовке преступления", а не в участии в боевых действиях?

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Как объяснили корреспонденту DW в мюнхенском суде, судить Сергея К. за такое участие по немецким законам можно было бы только в том случае, если бы удалось доказать, что он лично стрелял в военнослужащих украинской армии. Или хотя бы имел при себе боевое оружие, не имея на то разрешения официальных властей Украины. Такими сведениями, однако, прокуратура не располагает.

Сам же факт присутствия обвиняемого в рядах военизированных формирований сепаратистов составом преступления не является, поскольку эти формирования не признаны в Германии террористическими организациями. А вот "Исламское государство" такой организацией считается. Поэтому в Германии то и дело судят боевиков ИГ только за то, что они состояли членами этой террористической группировки или ее поддерживали.

Поэтому обвинение пока и ограничилось подсудным по немецким законам обучением в военизированном тренировочном центре на территории самой России и ношением там боевого оружия без разрешения российских властей.

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На суде сталоизвестно, что Сергей К. почти без акцента говорит по-немецки и имеет гражданство Германии.

На судебном заседании в среду, 27 февраля, Сергей К. отрицал, что проходил боевую подготовку в тренировочном центре в Санкт-Петербурге. В городе, мол, был, но все 10 дней просто ждал, пока будет укомплектована группа для отправки в Донбасс. То, что был на территориях, подконтрольных оккупантам РФ, Сергей признает, но ездил он туда якобы только для того, чтобы, "улучшить жизнь местного русскоязычного населения". Сожалеет же он лишь о том, что за это оказался на скамье подсудимых.

На процесс по его делу суд отвел три дня. В пятницу, 1 марта, ожидается вынесение приговора. В кулуарах суда говорят, что защита и прокуратура готовят сделку, по которой Сергею К. - в том случае, если он признает свою вину - дадут от 2 до 2,5 лет лишения свободы.

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