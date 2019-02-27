Отмена статьи о незаконном обогащении - шаг назад в антикоррупционной реформе Украины, - НАБУ

"Национальное бюро считает, что лишение уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое является следствием решения Конституционного суда, открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и предоставляет индульгенцию на совершение ими уголовных коррупционных правонарушений. Теперь миллионные состояния, полученные из источников, законность которых не доказана, в Украине не считаются уголовным преступлением", - цитирует Цензор.НЕТ заявление НАБУ.

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Такой шаг, по мнению Национального бюро, является политически мотивированным и противоречит обязательствам Украины по ратифицированной Конвенции ООН против коррупции, договоренностям с Международным валютным фондом и Европейским союзом.

"Украина - не первое государство, которое проходит на испытания конституционности нормы о преследовании за незаконное обогащение.

Подобные споры о якобы неконституционности редакции статьи имели место и в Литве. Однако, рассмотрев этот вопрос, литовский Конституционный суд признал норму "незаконное обогащение" соответствующей Основному Закону государства. Отметим, что эта норма в Литве гораздо жестче украинской редакции. Ее действие распространяется не только на физических, но и на юридических лиц. В частности, статья предусматривает, что лицо, которое на основе вещного права владеет имуществом стоимостью более 500 минимальных размеров прожиточного минимума (более 19,5 тыс. евро) и знает или должно знать, что данное имущество не могло быть приобретено за счет законных доходов, подлежит наказанию в виде штрафа или ареста, или тюремного заключения на срок до 4 лет с обязательной конфискацией собственности", - подчеркивают в Нацбюро.

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В НАБУ убеждены, что "страх ответственности" преддверии начала работы Высшего антикоррупционного суда Украины, который будет рассматривать дела от НАБУ и САП в том числе и с этой квалификацией, включил своеобразные политические механизмы регуляции.

"Сейчас детективы НАБУ расследуют факты незаконного обогащения на общую сумму более полумиллиарда гривен в пределах 65 уголовных производств. Среди лиц, происхождение состояния которых вызывает вопросы на предмет законности источников происхождения, - немало судей, прокуроров, народных депутатов, бывших и действующих руководителей органов государственной власти. Решение КС означает, что все уголовные производстве в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты. Так же как и дела, которые уже слушаются в суде. Речь идет о главе Государственной аудиторской службы (обвиняется в незаконном обогащении почти 10 млн грн), военного прокурора сил АТО (почти 3 млн грн незаконного обогащения), судьи с Луганщины (более 13 млн грн), министра инфраструктуры (более 4 млн грн)", - сообщают в НАБУ, подчеркивая, что возобновить расследование относительно фигурантов всех 65 уголовных производств, а также подозреваемых и обвиняемых по уже установленным фактам незаконного обогащения (в случае возврата соответствующей статьи в УК) будет невозможно, ведь закон не имеет обратной силы. Поэтому приобретенное имущество по умолчанию будет считаться законным, безотносительно к источникам его происхождения.

"Убеждены, что такой ход событий не соответствует общественным интересам и требованиям очистки власти от коррупции. Принятое решение Конституционного суда - это шаг назад в антикоррупционной борьбе Украины и шаг навстречу реванша старой системы", - резюмируют в НАБУ.

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Напомним, 26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.

27 февраля президент Украины Петр Порошенко заверил, что после обнародования и анализа решения Конституционного суда подаст в парламент новый законопроект, предусматривающий наказание для чиновников за незаконное обогащение.