Налоговики на Волыни изъяли партию морепродуктов, ввезенных по заниженной таможенной стоимости

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операции "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 212 УК Украины был установлен один из местных предпринимателей, занимающийся импортом рыбной продукции из стран Балтии (Литва, Эстония), который ввозил в Украину товары по заниженной таможенной стоимости.
В дальнейшем фигурант документально отражал продажу импортируемых морепродуктов в адрес предприятий транзитно-конвертационной группы, а фактически осуществлял их реализацию конечным потребителям за наличные без отражения указанных операций в бухгалтерском и налоговом учете.
Такие действия привели к уклонению от уплаты почти 1,4 млн грн НДС.
По результатам санкционированного осмотра складского и жилого помещений фигуранта, проведенного сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Волынской области и ГУ ГФС в Закарпатской области, которые входят в состав рабочей группы в рамках операции "Рубеж" изъято большую партию импортированных морепродуктов, ориентировочной стоимостью 1,5 млн грн, наличные средства в национальной и иностранной валюте, документы финансово-хозяйственной деятельности и черновую бухгалтерию.
Решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ и наличные средства.
Продолжается следствие.