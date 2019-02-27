Из района ООС, впавшую в кому девочку, эвакуировали самолетом в Киев. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "В семье, которая живет в Донецкой области, случилась беда. Двенадцатилетняя Юля вследствие острого нарушения мозгового кровообращения и геморрагического инсульта, который оно вызвало, оказалась в коме.

Единственным шансом на спасение ребенка, по признанию консилиума врачей областной больницы в городе Лиман Донецкой области, была срочная эвакуация в Киев для дальнейшего лечения в институте нейрохирургии имени А. Ромоданова.

Учитывая критическое состояние девочки, Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение о проведении аэромедицинской эвакуации больной. Поддержку оказал Председатель Донецкой военно-гражданской государственной областной администрации Александр Куць, координация происходила при содействии общественного деятеля, волонтера из Днепра Татьяны Губы.

В 14 часов, сегодня, 27 февраля, самолет Ан-26 авиации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям приземлился на одном из аэродромов в районе проведения операции Объединенных сил, и уже через считанные минуты поднялся в воздух с маленькой Юлей.

На данный момент самолет благополучно приземлился на аэродроме Жуляны. Больного ребенка доставили в профильный институт. Началось сложное лечение, которое, учитывая опыт и профессионализм ведущих нейрохирургов страны, дает надежды на спасение ребенка".