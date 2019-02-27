Кабмин направит в регионы 1,2 млрд грн для обеспечения реформы Новой украинской школы

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Накануне этого учебного года мы имели большие проблемы с задержками в закупках оборудования для Новой украинской школы. В прошлом году мы направили этот миллиард на новый образовательное пространство в апреле, надеясь, что органы местного самоуправления смогут оперативно использовать эти средства. К сожалению, этого не произошло. Поэтому в этом году мы отправили средства еще на 2 месяца раньше. То есть на местах будет полгода, чтобы подготовиться к новому учебному году. Однако я призываю местные органы самоуправления не медлить и уже сейчас начинать подготовку к закупкам, каждый день важен. Наши первоклассники должны 1 сентября прийти в готовую к работе школу - это наша с вами общая ответственность", - отметила министр образования Лилия Гриневич.

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Предполагается, что, как и в прошлом году, эти средства будут использоваться на основе софинансирования. Так, областные центры должны будут добавить не менее 30% собственных средств, районы и ОТГ - не менее 10%, а горные территории и населенные пункты на линии соприкосновения - всего 5%.

Общий объем субвенции на оборудование - 950 млн грн - будет распределяться на закупку мебели, дидактических материалов, компьютеров и музыкальных инструментов:

- 25% от выделенных средств будут направлены на закупку дидактических материалов

- 40% будут направлены на закупку современной мебели для начальных классов

- 35% выделенных средств пойдет на закупку музыкальных инструментов, компьютерного оборудования, соответствующего мультимедийного контента для НУШ.

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Еще 260 млн грн этой субвенции будут направлены на повышение квалификации учителей, которые берут первый класс в 2019-2020 учебном году.

Правительством также создан Координационный совет, который поможет внедрять реформу НУШ на местах, в частности контролировать использование выделенных средств.