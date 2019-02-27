Я готов к сотрудничеству с правоохранителями для скорейшего расследования дела о хищениях в оборонном секторе, - Гладковский

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

"Я стал жертвой чуши и информационных провокаций, которые много людей видели в этой программе ("Наши гроши" – ИФ). (…) Это абсолютно наглая ложь - люди подают якобы какую-то информацию из анонимного источника. Но от этого страдает и моя судьба, и судьба моей семьи. (…) Это не информация, это часть грязных технологий, часть грязной борьбы за власть", - сказал О.Гладковский.

Он напомнил, что написал заявления в прокуратуру и НАБУ относительно расследования изложенных в программе сведений, а также написал заявления о немедленном отстранении от должности первого замсекретаря СНБО и председателя межведомственной комиссии по вопросам политики военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, чтобы "все было выяснено и была дана необходимая оценка".

По словам О.Гладковского, в период избирательной кампании он хотел бы полностью обеспечить проведение расследования "в прозрачной ситуации".

"Сегодня я обратился и к антикоррупционному прокурору, и в Национальное антикоррупционное бюро относительно необходимости проведения расследования", - сказал он, добавив, что в среду на комитете Верховной Рады по предупреждению коррупции было рассмотрено его заявление в эти органы.

Отвечая на вопрос зрителя, вызывали ли его на допрос, он сказал: "Я готов и даже сейчас, и завтра, когда меня пригласят (…) меня вызовут для показаний, я готов всё это сделать. (…) Я хочу, чтобы все это закончилось как можно быстрее и готов сделать для этого все, что от меня зависит".

На вопрос, кто будет расследовать – Генпрокуратура или НАБУ, сказал, что не знает подследственности.

Кроме того, О.Гладковский сообщил, что его сын Игорь, также фигурирующий в журналистском расследовании, подал иск о защите чести и достоинства против журналистов. Он убежден, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел этих людей".

Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.