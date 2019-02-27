Киселев сам "сдал" племянника немецкой полиции: дело открыли после интервью пропагандиста

Об этом 27 февраля сообщили на судебном заседании в Мюнхене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RTVI.

Интервью Дмитрия Киселева, где журналист рассказал, что его племянник Сергей Киселев воевал на Донбассе, вышло весной 2016 года. На этот материал обратил внимание представитель Федерального ведомства уголовной полиции при консульстве ФРГ в Киеве. После него и началась проверка, которая привела к уголовному делу, сообщил на слушаниях офицер полиции, выступивший в качестве свидетеля.

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Сергея Киселева, который является гражданином Германии, обвиняют в подготовке к участию в вооруженном конфликте на востоке Украины. Он дал признательные показания, но заявил, что никого не убивал.

При этом, в интервью пропагандистскому ресурсу ANNA-News от 2014 года, которое цитировал судья на заседании, Киселев-младший рассказывал, что активно участвовал в боях под Донецком и, в частности, стрелял из гранатомета по украинской бронетехнике. "Для себя я понял, что там идет борьба за русскую землю, за русские города, за русский народ. Где-то месяц размышлял, потом туда отправился", — объяснял тогда Киселев.

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Обвинение отмечает, что в дальнейшем против Киселева могу завести еще одно дело — уже об участии в боевых действиях.

Расследование в отношении Сергея Киселева власти Германии начали в конце 2017 года. Весной 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест. Его задержали в Болгарии и отправили в Германию. Судебный процесс над Киселевым проходит в Высшем земельном суде Мюнхена.