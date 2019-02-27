Двое жителей Киевщины и один хмельничанин арендовали дом и занимались незаконной добычей янтаря на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оперативники совместно с сотрудниками управления защиты экономики Ривненской области и оперативного штаба ГУНП посетили 62-летнего жителя села Рудня, который сдавал свой дом в аренду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

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Полицейские при осмотре дома обнаружили пять станков с наслоением белой пыли с характерным запахом смолы, полиэтиленовый пакет и пластиковое ведро с камнями янтаря общим весом более 1,5 кг, электронные весы, мотопомпу кустарного производства на базе двигателя "Daihatsu" и восемь пожарных рукавов.

По данному факту следователи Дубровицкого отделения полиции начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации по ст. 198 Уголовного кодекса Украины (хранение имущества, добытого преступным путем).

В рамках уголовного производства полицейские установили, что к преступлению могут быть причастны трое мужчин, которые снимали дом: двое из Киевской области и один - из Хмельницкой.

Работники полиции устанавливают их местонахождения. Все изъятое помещено на территорию местного отделения полиции. Камни янтаря направят на экспертизу.

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