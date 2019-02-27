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27.02.19 22:32

Помпео призвал Россию вернуть оккупированный Крым Украине

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Российскую Федерацию вернуть контроль над Крымом Украине, поскольку это украинская территория.

Помпео призвал Россию вернуть оккупированный Крым Украине

Об этом говорится в его заявлении на сайте Госдепартамента США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Пять лет назад оккупация Россией украинского Крымского полуострова разожгла обострение российской агрессии. Россия попыталась внести изменения в международный порядок, подорвать основополагающие человеческие свободы и ослабить нашу общую безопасность. Мир не забыл циничную ложь, которую Россия использовала для оправдания своей агрессии и маскирования ее попытки аннексии украинской территории. Государства, уважающие себя, не должны мириться с применения Россией силы против мирного соседа. Соединенные Штаты повторяют свою непоколебимую позицию: Крым - это Украина, и полуостров должен быть возвращен под контроль Украины", - подчеркнул Помпео.

Также госсекретарь заявил, что США серьезно обеспокоены усилением репрессий со стороны оккупационного режима России в Крыму. "На протяжении пяти лет российская оккупационная власть прибегала к широкому диапазону злоупотреблений в рамках кампании по ликвидации всего сопротивления ее контролю над Крымом. В ходе этой кампании Россия произвольно задерживала и необоснованно осуждала лиц за мирную оппозицию ее оккупации, и в некоторых случаях насильно переводила этих лиц из оккупированного Крыма в Россию", - заявил Помпео.

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В этой связи Соединенные Штаты призывают Россию освободить всех украинцев, в том числе членов крымскотатарской общины, которых она осудила, чтобы отомстить за мирное несогласие с оккупацией. В частности, США призвали освободить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Руслана Зейтуллаева и всего около 70 политзаключенных.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить все ее нарушения и прекратить ее оккупацию Крыма и в то же время выполнить обязательства в соответствии с международным правом, включая правовые нормы, регулирующие режим оккупации", - подчеркнул Помпео.

Он напомнил, что в Крымской декларации от 25 июля 2018 года Соединенные Штаты подтвердили свой отказ признавать посягательство Кремля относительно суверенитета над Крымом.

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"Соединенные Штаты также осуждают незаконные действия России в Крыму и ее непрерывную агрессию против Украины. Соединенные Штаты будут сохранять соответствующие санкции против России, пока российское правительство не вернет контроль над Крымом Украине и полностью не выполнит Минские соглашения. Соединенные Штаты вновь выражают свою непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, в том числе в ее территориальных водах", - подчеркнул Помпео.

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