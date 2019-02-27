Парламентская ассамблея ОБСЕ учла мнение Украины относительно недопуска граждан РФ к наблюдению за выборами, - Церетели

Об этом 27 февраля на встрече с председателем Верховной Рады Андреем Парубием заявил президент ассамблеи Георгий Церетели, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

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Председатель Верховной Рады отметил, что президент России Владимир Путин открыто объявляет, кого он хочет видеть президентом Украины. Поэтому "совместными усилиями должны не допустить, чтобы такое произошло в Украине", отметил Парубий.

Церетели сообщил, что в составе миссии наблюдателей на выборах в Украине будет работать около 100 постоянных представителей со стороны Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а вместе с краткосрочными и долгосрочными наблюдателями как от ассамблеи, так и от ОБСЕ - до тысячи человек.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон, дополняющий законы о выборах президента Украины о выборах народных депутатов Украины и о местных выборах предписанием, согласно которому "официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть: 1) лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом; 2) лицо, предложения по которому инициированы или внесены государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом".

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Ранее в этом месяце в ОБСЕ неоднократно выражали глубокое сожаление из-за решения Украины не допускать к наблюдению за президентскими выборами наблюдателей из России.