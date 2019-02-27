Все наши расследования сейчас не имеют никакого значения, - глава НАБУ Сытник об отмене нормы о "незаконном обогащении". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук НАБУ, об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Сегодня Конституционный суд вынес решение, которое, по нашему мнению, огромным шагом назад в проведении антикоррупционной реформы в Украине. Это означает, что все расследования, которые проводились по этой статье, фактически не имеют сейчас никакого значения, потому что все дела должны быть закрыты, так как с момента вынесения этого решения эта норма считается неконституционным и, соответственно, теряет силу ", - сказал он.

По словам Сытника, вернуть назад решение КС нельзя.

"Вернуть назад это решение нельзя, решение не обжалуется и поэтому сегодня можно утвердительно сказать, что 5 лет потеряно. То есть все состояния, которые было добыто незаконным путем, они легализованы", - подчеркнул он.

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Напомним, 26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.

27 февраля президент Украины Петр Порошенко заверил, что после обнародования и анализа решения Конституционного суда подаст в парламент новый законопроект, предусматривающий наказание для чиновников за незаконное обогащение.