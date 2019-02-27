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27.02.19 23:38

Следующая встреча трехсторонней контактной группы пройдет 13 марта, - Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик призвал стороны конфликта принять неотложные меры по улучшению пропускной способности пунктов пропуска на линии соприкосновения.

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Об этом он заявил сегодня по итогам заседания ТКГ в Минске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

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"Наблюдается неуклонный рост количества пересечений линии соприкосновения через действующие пункты пропуска. В этой связи я призываю стороны принять неотложные меры по улучшению пропускной способности в первую очередь в ОРДО и ОРЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей)", - отметил Мартин Сайдик.

Дипломат напомнил, что неоднократно говорил о том, что в прошлом году число жертв удалось сократить до самого низкого уровня за время конфликта. "И эта тенденция сохраняется в этом году. Но, к сожалению, 23 февраля двое гражданских лиц погибли и еще один мужчина получил ранения из-за наезда микроавтобуса на взрывное устройство на дороге у пункта пропуска в Донецкой области, - сказал Мартин Сайдик. - Этот трагический случай еще раз подтверждает бесспорную важность разминирования, в частности, вдоль дорог в окрестностях пунктов пропуска".

Эти вопросы наряду с обеспечением устойчивости режима прекращения огня были сегодня в центре внимания рабочей группы по безопасности. Гуманитарная подгруппа обсудила вопросы улучшения условий пересечения линии соприкосновения и тему обмена лицами, удерживаемыми в связи с конфликтом.

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Сообщается, что экономическая рабочая группа продолжила обсуждение актуальных вопросов водоснабжения, в том числе проведение аудита компании "Вода Донбасса" по ранее согласованному графику. Также рассматривались вопросы выплаты пенсий жителям ОРДО и ОРЛО. Политическая подгруппа продолжила обмен мнениями в своей традиционной повестке дня - по вопросам имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и модальностям местных выборов в ОРДО и ОРЛО.

Мартин Сайдик также поблагодарил за участие в заседаниях контактной группы главу делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алана Эшлиманна. "Он, к сожалению, заканчивает свою работу. Я хотел бы выразить ему личную благодарность за всю ту поддержку, что мы получили от него и его сотрудников", - сказал дипломат.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы пройдет 13 марта.

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Напомним, представители ОРДЛО 27 февраля во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске сорвали переговоры гуманитарной подгруппы по обмену заложниками.

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