Следующая встреча трехсторонней контактной группы пройдет 13 марта, - Сайдик

Об этом он заявил сегодня по итогам заседания ТКГ в Минске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Наблюдается неуклонный рост количества пересечений линии соприкосновения через действующие пункты пропуска. В этой связи я призываю стороны принять неотложные меры по улучшению пропускной способности в первую очередь в ОРДО и ОРЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей)", - отметил Мартин Сайдик.
Дипломат напомнил, что неоднократно говорил о том, что в прошлом году число жертв удалось сократить до самого низкого уровня за время конфликта. "И эта тенденция сохраняется в этом году. Но, к сожалению, 23 февраля двое гражданских лиц погибли и еще один мужчина получил ранения из-за наезда микроавтобуса на взрывное устройство на дороге у пункта пропуска в Донецкой области, - сказал Мартин Сайдик. - Этот трагический случай еще раз подтверждает бесспорную важность разминирования, в частности, вдоль дорог в окрестностях пунктов пропуска".
Эти вопросы наряду с обеспечением устойчивости режима прекращения огня были сегодня в центре внимания рабочей группы по безопасности. Гуманитарная подгруппа обсудила вопросы улучшения условий пересечения линии соприкосновения и тему обмена лицами, удерживаемыми в связи с конфликтом.
Сообщается, что экономическая рабочая группа продолжила обсуждение актуальных вопросов водоснабжения, в том числе проведение аудита компании "Вода Донбасса" по ранее согласованному графику. Также рассматривались вопросы выплаты пенсий жителям ОРДО и ОРЛО. Политическая подгруппа продолжила обмен мнениями в своей традиционной повестке дня - по вопросам имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и модальностям местных выборов в ОРДО и ОРЛО.
Мартин Сайдик также поблагодарил за участие в заседаниях контактной группы главу делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алана Эшлиманна. "Он, к сожалению, заканчивает свою работу. Я хотел бы выразить ему личную благодарность за всю ту поддержку, что мы получили от него и его сотрудников", - сказал дипломат.
Следующая встреча трехсторонней контактной группы пройдет 13 марта.
Напомним, представители ОРДЛО 27 февраля во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске сорвали переговоры гуманитарной подгруппы по обмену заложниками.