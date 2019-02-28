ВККСУ за два дня подтвердила соответствие должности судьи ВСУ 9 кандидатов, в том числе главы ВСП Бенедисюка. СПИСОК

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВККСУ, 25 февраля 5 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 1 - не подтвердил, а 26 февраля 4 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, 4 - не подтвердили.

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Напомним, ВККСУ отказалась принять у Общественного совета доброчестности (ОСД) отрицательное заключение относительно главы Высшего совета правосудия (ВСП) Игоря Бенедисюка, который участвует в конкурсе в Верховный Суд. В заключении ОСД говорится, что он неоднократно принимал решение в пользу "судей Майдана", нарушал сроки рассмотрения дел, а в 1991-1994 годах работал судьей в России. В соответствии с законодательством РФ, судьей может работать только человек с российским гражданством.