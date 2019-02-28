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28.02.19 07:15

Один украинский воин получил ранения, уничтожены двое террористов и одна единица техники противника, за сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб

27 февраля российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное минскими договоренностям вооружение шесть раз и потратив 44 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм. Также по позициям украинских сил велся огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции украинских защитников:
- из минометов калибра 120 мм, трижды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное;
- из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов - возле населенного пункта Чермалык;
- из снайперского оружия - вблизи села Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил шесть обстрелов:
- трижды - из артиллерийских систем калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Крымское;
- из минометов калибра 82 мм - вблизи села Желтое;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новолуганское;
- из стрелкового оружия - в районе н.п. Станица Луганская.

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"В результате обстрелов один наш защитник был ранен", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем из дежурных огневых средств.

По данным разведки, 27 февраля двое оккупантов были уничтожены и пятеро ранены. Также была уничтожена одна единица военной техники противника.

С начала текущих суток враг позиции украинскх сил не обстреливал.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ООС.

Один украинский воин получил ранения, уничтожены двое террористов и одна единица техники противника, за сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб 01

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