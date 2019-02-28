Один украинский воин получил ранения, уничтожены двое террористов и одна единица техники противника, за сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
По данным штаба, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции украинских защитников:
- из минометов калибра 120 мм, трижды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное;
- из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов - возле населенного пункта Чермалык;
- из снайперского оружия - вблизи села Гнутово.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил шесть обстрелов:
- трижды - из артиллерийских систем калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Крымское;
- из минометов калибра 82 мм - вблизи села Желтое;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новолуганское;
- из стрелкового оружия - в районе н.п. Станица Луганская.
"В результате обстрелов один наш защитник был ранен", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем из дежурных огневых средств.
По данным разведки, 27 февраля двое оккупантов были уничтожены и пятеро ранены. Также была уничтожена одна единица военной техники противника.
С начала текущих суток враг позиции украинскх сил не обстреливал.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ООС.