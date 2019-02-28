В текущем году корабли ВМС других государств будут присутствовать в Черном море не менее 150 дней, - замглавы Минобороны Петренко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра обороны Украины по европейской интеграции Анатолий Петренко во время заседания Постоянного комитета по вопросам обороны парламента Канады.

"В 2019-м будет 150 дней, когда судна ВМС других государств будут присутствовать в Черном море", - сказал Петренко.

Он отметил, что это даст Вооруженным силам Украины ценные возможности улучшить свои навыки.

"Это позволит ВСУ, в частности ВМС Украины, приобщиться к совместных учений, обменяться опытом и облегчить осуществление важных реформ, которые происходят в украинском оборонном секторе", - отметил заместитель министра.

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Петренко добавил, что присутствие иностранных войск также станет мощным сигналом сдерживания России.

"В то же время, присутствие иностранного флота в Черном море составит сдерживающий фактор для России, которая пытается доминировать в регионе", - подытожил он.