НФ предлагает передать материалы по "Укроборонпрому" в уже созданную ВСК, которая через две недели должна будет доложить ВР о результатах, - Бурбак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "НФ", об этом написал руководитель фракции Максим Бурбак на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что разработал соответствующий проект постановления Верховной Рады.

"Буду предлагать фракции завтра зарегистрировать и проголосовать постановление о немедленной передаче материалов в уже созданную парламентом ВСК по злоупотреблениям в секторе безопасности и обороны. С вызовом на публичное заседание комиссии ГПУ, НАБУ, антикоррупционного прокурора, руководства "Укроборонпрома", Минобороны и других лиц - фигурантов данного расследования ", - отметил Бурбаки.

"Также предлагаю провести публичное заседание комиссии с участием как членов ВСК, так и антикоррупционного комитета, Комитета по правоохранительной деятельности и Комитета по национальной безопасности и обороны", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следствие на финишной прямой. Надеюсь, скоро объявим подозрения, пойдем в суд и вернем деньги, - Луценко о хищении в секторе обороны

Руководитель фракции НФ также добавил, что согласно проекту постановления парламентская ВСК через две недели доложить парламенту о результатах проверки.

"Мы хотим знать правду. Если факты подтверждаются, то виновные должны стать подозреваемыми в рамках уголовного производства, а не политических дискуссий накануне выборов Президента. Если факты не подтверждаются - это должно стать известно обществу", - подчеркнул Бурбак.

"Все должны помнить, что Украина воюет. Поэтому, любые спекуляции на теме боеготовности украинской армии подрывают боевой дух народа и выгодны вражеской пропаганде", - резюмировал руководитель фракции.

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия.