Декриминализация незаконного обогащения означает полную амнистию чиновников с сомнительными доходами, - Transparency International

Решение Конституционного Суда Украины об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами. Об этом говорится в совместном заявлении общественных организаций, обнародованном в среду, 27 февраля, на сайте Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.
Как утверждают правозащитники, решение КСУ приведет к закрытию по меньшей мере 50 дел относительно вероятного незаконного обогащения топ-чиновников, которые сейчас расследует НАБУ, а также к закрытию производств по всем делам, которые сейчас слушаются в судах.
"Более того, все субъекты е-декларирования получат индульгенцию на сомнительные доходы, полученные в течение последних двух с половиной лет, после введения в действие ответственности за незаконное обогащение в действующей редакции. Система декларирования превратится из механизма разоблачения коррупционных состояний и инициирования привлечения к ответственности в систему информирования населения об обогащении чиновников", - отметили общественные активисты.
Кроме того, решение о неконституционности этой статьи Уголовного кодекса приведет к обратному действию во времени. Вполне законными могут оказаться состояния чиновников, стоимость которых на миллионы гривен превышает официальные доходы этих госслужащих.
"Декриминализация незаконного обогащения фактически означает обеспечение безнаказанности чиновников ценой значительных финансовых проблем для всех украинцев", - отмечается в заявлении.
Ранее стало известно, что Конституционный суд признал статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников неконституционной.