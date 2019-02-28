Декриминализация незаконного обогащения означает полную амнистию чиновников с сомнительными доходами, - Transparency International

Решение Конституционного Суда Украины об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами. Об этом говорится в совместном заявлении общественных организаций, обнародованном в среду, 27 февраля, на сайте Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

Как утверждают правозащитники, решение КСУ приведет к закрытию по меньшей мере 50 дел относительно вероятного незаконного обогащения топ-чиновников, которые сейчас расследует НАБУ, а также к закрытию производств по всем делам, которые сейчас слушаются в судах.

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"Более того, все субъекты е-декларирования получат индульгенцию на сомнительные доходы, полученные в течение последних двух с половиной лет, после введения в действие ответственности за незаконное обогащение в действующей редакции. Система декларирования превратится из механизма разоблачения коррупционных состояний и инициирования привлечения к ответственности в систему информирования населения об обогащении чиновников", - отметили общественные активисты.

Кроме того, решение о неконституционности этой статьи Уголовного кодекса приведет к обратному действию во времени. Вполне законными могут оказаться состояния чиновников, стоимость которых на миллионы гривен превышает официальные доходы этих госслужащих.

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"Декриминализация незаконного обогащения фактически означает обеспечение безнаказанности чиновников ценой значительных финансовых проблем для всех украинцев", - отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что Конституционный суд признал статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников неконституционной.