Все условные цели уничтожены: практические тренировки авианаводчиков состоялись в районе проведения ООС. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"На одном из военных аэродромов операции Объединенных сил состоялась тренировка офицеров групп боевого управления оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток". Военнослужащие упражнялись в наведении вертолета Ми-2 на наземные цели с последующим условным уничтожением вероятного противника", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что такие тренировки необходимы для продолжения допусков для выполнения задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил, а также для повышения профессионального уровня каждого офицера группы боевого управления.

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"Команды наводчиков были четкими, все условные цели уничтожены", - добавили в пресс-центре ОС.