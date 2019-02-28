На встрече Трампа и Ким Чен Ына никаких соглашений не достигнуто, - Белый дом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Associated Press.

"Никаких соглашений не достигнуто", - приводит агентство слова представителя Белого дома.

Переговоры президента США и лидера КНДР завершились в четверг, передает агентство Bloomberg. Два автокортежа с лидерами двух стран уже отъехали от отеля Sofitel Legend Metropole.

При этом, отмечает Bloomberg, саммит завершился без обнародования совместного заявления. Также был отменен совместный обед.

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Ожидается, что в 14:00 по местному времени Трамп выступит на пресс-конференции.

Ранее в четверг Трамп заявлял, что Вашингтон и Пхеньян не хотят спешить с соглашением по денуклеаризации Корейского полуострова в ущерб его содержанию.

"Никакой спешки. Никакой спешки. Мы просто хотим заключить правильное соглашение. Председатель Ким и я, мы хотим правильного соглашения. Скорость не важна. Важно то, чтобы мы достигли правильного соглашения", - сказал Трамп в начале второго дня переговоров с лидером КНДР.