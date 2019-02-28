"Батькивщина" обвинила АП в провокации: Нанятые штабом БПП люди от имени нашей партии должны раздавать деньги за участие в митинге

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Приближение момента ответственности за все свои преступления перед Украиной заставляет ее нынешнего президента снова и снова прибегать к грязным технологиям сохранения у власти. Главной из которых Петр Порошенко давно определил дискредитацию политических оппонентов. Из достоверных источников нам стало известно, что на четверг, 28 февраля, Администрация Президента запланировала очередную провокацию. Нанятые штабом БПП и проинструктированные СБУ люди должны раздавать деньги якобы от имени партии "Батькивщина", якобы за участие в митинге в поддержку импичмента президента, которого поймали на коррупции", - говорится в завлении.

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"Весь процесс "организации заказного митинга" должны снимать пропагандисты карманного канала "Прямой", купленного Петром Порошенко у Александра Януковича в обход санкций". - отметили в партии.

"Верим, что люди давно поняли торгашескую сущность нынешнего режима и фейковость подобных акций будет для них очевидной. Но в то же время должны подчеркнуть: партия "Батькивщина" не собирает митингов за деньги, не покупает голосов избирателей, не занимается дискредитацией оппонентов. И самое главное - не зарабатывает на крови миллиарды гривен, прикрывая государственную измену патриотическими лозунгами. Призываем журналистов не вестись на ничтожные провокации власти, которая опозорила себя сотрудничеством с врагом, и не становиться орудиями манипуляций с сознанием общества. Правда победит! А наказание настигнет не только заказчиков и организаторов подобных провокаций, но и их непосредственных исполнителей", - резюмировали в "Батькивщине".

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