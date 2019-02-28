Трамп о переговорах с Ким Чен Ыном: Северная Корея хотела, чтобы США полностью сняли санкции, но мы не можем этого сделать

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Ким Чен Ын - особенный человек с особенным характером. Я думаю, у нас очень тесные взаимоотношения. В этот раз у нас были варианты, и в этот раз мы решили не пользоваться ни одним из вариантов", - сказал президент США журналистам в четверг, добавив, что это были "два интересных дня".

"Я думаю, что на самом деле это были два продуктивных дня, но иногда необходимо уходить (из-за стола переговоров. - Ред.)", - подчеркнул Трамп.

При этом он отметил, что санкции, введенные Вашингтоном против Северной Кореи, сохраняются, несмотря на то, что КНДР хотела, чтобы они были сняты.

"Мы говорили об этом. Северная Корея хотела, чтобы мы полностью сняли санкции, но мы не можем этого сделать" , - сказал Трамп.

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В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео в четверг выразил надежду на скорый прогресс в переговорах с Северной Кореей.

"Я надеюсь, что мы достигнем прогресса на протяжении ближайших недель", - сказал Помпео, выступая по итогам саммита США-КНДР в Ханое.

"Я думаю, если мы продолжим работать в этом направлении, мы можем достичь прогресса и того, что хочет мировое сообщество, - денуклеаризации (Корейского полуострова. - Ред.)", - подчеркнул госсекретарь США.