Судно "Норд" больше не будут выставлять на торги, - Нацагентство по розыску и управлению активами

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), больше не будет выставлять судно "Норд" на торги, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Учитывая результаты первых, повторных торгов, а также статус сейнера как арестованного имущества… Национальным агентством рассматривается целесообразность изменения пути управления активами", – сказано в заявлении.

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В АРМА намерены передать судно "Норд" "в управление заинтересованным учреждениям из числа государственных морских академий или других морских учебных заведений Украины для эксплуатации в научных и учебных целях".



В Нацагентстве по розыску и управлению активами добавили, что на результаты торгов могло повлиять негативное информационное поле, сформированное Россией, что "потенциально уменьшает возможность покупки сейнера за пределами территориальных вод Украины".

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С октября 2018 года Украина несколько раз выставляла судно "Норд" на государственном онлайн-аукционе OpenMarket (предприятия СЕТАМ). На первых торгах стартовая цена судна составляла 1,626 млн грн, на вторых – 1,468 млн грн. Судно до сих пор не продали. Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из оккупированной Керчи 25 марта 2018 года в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находилось 10 членов экипажа.