Рада после нескольких попыток провалила закон про медиацию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, спикер Андрей Парубий несколько раз ставил законопроект на голосование, потом несколько раз ставил вопрос о возвращении к законопроекту, однако каждый раз не хватало несколько голосов.

"Коллеги, только что вы завалили закон про медиацию. Я вынужден констатировать, что он откланен", - сказал он.

Проект предполагает, что медиация – внесудебная процедура урегулирования конфликта/спора путем переговоров сторон конфликта/спора с помощью одного или нескольких медиаторов.

Медиатор – специально подготовленный посредник, который содействует сторонам конфликта/спора в его урегулировании путем структурированного переговорного процесса.

Согласно законопроекту, медиация может применяться в любых конфликтах/спорах, в том числе гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных, а также в производстве относительно уголовных проступков, преступлений небольшой или средней тяжести и в уголовном производстве в форме частного обвинения (ст. 477 УПК), а также в делах об административных правонарушениях.