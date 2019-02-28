"Новые власти Украины и Запад фактически признали крымчан россиянами": посольство РФ в США цинично ответило на требование Помпео вернуть Крым

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в комментарий посольства РФ в связи с заявлением госсекретаря Помпео по Крыму.

"Глава госдепа выступил с ежеквартальным заявлением о принадлежности Крымcкого полуострова. Ничего нового мы не услышали. Сплошные безосновательные обвинения, ориентированные на тех, кто лишен возможности узнать мнение самих крымчан о событиях пятилетней давности. Не удивительно, что Вашингтон пытается таким образом скрыть свою решающую роль в свержении законно избранного президента Украины. Оно сопровождалось до сих пор нерасследованными кровавыми преступлениями и привело к внутреннему конфликту на востоке", - говорится в заявлении российского посольства.

Российские дипломаты утверждают, что в 2014 г. "жители Крыма и Севастополя решили не участвовать в проекте строительства антироссийского государства. Единственным способом избежать насильственной бандеризации (внедрения идеологии пособников нацистов) стало возвращение в состав России на основе закрепленного в уставе ООН права на самоопределение".

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"Самое удивительное, что новые власти Украины и Запад фактически признали крымчан россиянами. Как иначе объяснить, что киевский режим лишил жителей полуострова воды и электричества? К собственным гражданам так не относятся. Вашингтон и Брюссель также ввели целый ряд коллективных санкций против крымчан, репрессировав за их свободный выбор. Наверное, в отчаянии от невозможности вернуть их в состав государства, пронизанного русофобией. Более абсурдного требования к России, чем выдать крымчан на массовую расправу, Вашингтон, видимо, придумать не может", - сказано в завлении посольства РФ с США.

Напомним, накануне Госдеп США опубликовал заявление Майка Помпео, в котором подчеркивается, что оккупированный Крым должен вернуться под контроль Украины. Указывается, что в Крымской декларации от 25 июля 2018 года Соединенные Штаты подтвердили свой отказ признать претензии Кремля на суверенитет над Крымом. США также осуждают незаконные действия России в Крыму и продолжающуюся агрессию против Украины. Соответствующие санкции против России будут поддерживать до тех пор, пока правительство РФ не вернет контроль над Крымом Украине и полностью не выполнит Минские соглашения.



