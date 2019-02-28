Посты пограничников возле Азовского моря оснастят современными радиолокационными комплексами, - Слободян

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"На пяти постах технического наблюдения (на побережье Азовского моря, - Ред.) уже установлены пять новых пограничных башен и модулей для несения службы. Уже в этом году на этих объектах планируется установить современные радиолокационные комплексы и системы видеонаблюдения. Это позволит пограничникам эффективно наблюдать за надводной обстановкой и своевременно обнаруживать цели на больших расстояниях. Так, малая цель (катер, лодка) при благоприятных погодных условиях может быть обнаружена на расстоянии до 12 миль", - рассказал Слободян.

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Он объяснил, что в связи с новым витком агрессии России в Азовском и Черном морях Госпогранслужба Украины была вынуждена перестроить систему охраны и обороны морских рубежей и усилить морскую компоненту своей деятельности.

Так, в 2018 году было развернуто Региональное управление морской охраны, все морские подразделения - от Дуная до Азова - выведены под одно командование в рамках совместного плана со штабом ООС и ВМС ВСУ. Происходит также увеличение количества отделов специальных действий на воде, их комплектование и обучение персонала, реорганизация существующих подразделений и др.

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По данным Слободяна, с начала текущего года корабли Госпогранслужбы совершили более 30 выходов в море, осмотрели 20 судов, отработали около 10 боевых упражнений и более 60 тактических задач.