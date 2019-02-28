Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
28.02.19 11:52

Нардепы Найем, Залищук и Лещенко заявили о выходе из БПП. ДОКУМЕНТ (обновлено)

Народные депутаты БПП Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко написали заявления о выходе из фракции.

Нардепы Найем, Залищук и Лещенко заявили о выходе из БПП. ДОКУМЕНТ (обновлено)

Об этом они сообщили в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это – формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию", - заявляет Найем.

Нардепы Найем, Залищук и Лещенко заявили о выходе из БПП 01

Читайте также: Гриценко: Через пару часов с Садовым будем принимать важное решение, наступило время объединить усилия

"Не думаю, что мандат - это билет раба. За последние 4 года он дал возможность бороться за важные законы. Например, закон об антикоррупционном суде. Но дальше не представляется возможным иметь какую-либо связь с этой аббревиатурой. Розворовывание армии - это за гранью", - написала Залищук.

Нардепы Найем, Залищук и Лещенко заявили о выходе из БПП 02

Также заявление о выходе из БПП подал нардеп Сергей Лещенко.

Нардепы Найем, Залищук и Лещенко заявили о выходе из БПП 03

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100