Нардепы Найем, Залищук и Лещенко заявили о выходе из БПП. ДОКУМЕНТ (обновлено)

Об этом они сообщили в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это – формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию", - заявляет Найем.

Читайте также: Гриценко: Через пару часов с Садовым будем принимать важное решение, наступило время объединить усилия

"Не думаю, что мандат - это билет раба. За последние 4 года он дал возможность бороться за важные законы. Например, закон об антикоррупционном суде. Но дальше не представляется возможным иметь какую-либо связь с этой аббревиатурой. Розворовывание армии - это за гранью", - написала Залищук.

Также заявление о выходе из БПП подал нардеп Сергей Лещенко.