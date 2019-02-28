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28.02.19 11:58

В Конгресс США внесли резолюцию о санкциях против причастных к убийству Немцова

Глава комитета по международным делам Палаты представителей США демократ Элиот Энгель и сенатор-республиканец Майкл Маккол внесли на рассмотрение Конгресса резолюцию о санкциях за убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

По мнению авторов документа, российские власти скрывают подробности преступления. Они призвали Белый дом провести международное расследование убийства и ввести строгие санкции в отношении людей, причастных к гибели Немцова.

Представляя резолюцию, Элиот Энгель заявил, что у Немцова было видение демократической и свободной России. Теперь он пополнил длинный список журналистов, гражданских активистов и политических оппонентов власти, "убитых приспешниками Путина в их стремлении заставить замолчать всех критиков Кремля", – заявил Энгель.

Накануне Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях в отношении России. Один из пунктов документа обязует Белый дом подготовить доклад об убийстве Немцова.

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Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни, которые были признаны виновными в совершении преступления. Заказчик убийства не установлен.

В Москве и нескольких российских городах прошли акции в память о Борисе Немцове. В Нижнем Новгороде открыли мемориальную табличку на доме, где жил оппозиционный политик.

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