Порошенко поручил внести в Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Порошенко на заседании Совета регионального развития Кировоградской области в Кропивницком.
"Я сегодня утром подписал и сейчас даю поручение зарегистрировать президентский законопроект, который учитывает замечания, но принципиальной остается позиция – неотвратимость уголовного наказания за незаконное обогащение", - сказал Порошенко и добавил, что данный законопроект имеет статус неотложного.
Он выразил надежду, что у народных депутатов хватит политической воли и мужества поддержать президентский законопроект.
Напомним, 26 февраля стало известно, что Конституционный суд признал статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников неконституционной.