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28.02.19 12:32

Порошенко поручил внести в Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение и поручает зарегистрировать документ в Верховной Раде как неотложный.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Порошенко на заседании Совета регионального развития Кировоградской области в Кропивницком.

"Я сегодня утром подписал и сейчас даю поручение зарегистрировать президентский законопроект, который учитывает замечания, но принципиальной остается позиция – неотвратимость уголовного наказания за незаконное обогащение", - сказал Порошенко и добавил, что данный законопроект имеет статус неотложного.

Он выразил надежду, что у народных депутатов хватит политической воли и мужества поддержать президентский законопроект.

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Напомним, 26 февраля стало известно, что Конституционный суд признал статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников неконституционной.

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