Тимошенко зарегистрировала законопроект об ответственности за незаконное обогащение чиновников

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в "Батькивщине" в четверг.
Соответствующий законопроект зарегистрирован под №10103.
26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.
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Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.