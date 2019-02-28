Правительство не принимало решения о заключении нового контракта с менеджментом "Нафтогаза", - Гройсман

"Правительство приняло решение о том, что 22 марта пятигодичный контракт с менеджментом НАК "Нафтогаз Украины" заканчивается и будет завершен на условиях, которые были пять лет. У нас как акционера вопрос к размеру вознаграждений менеджменту компании. Мы обратились в наблюдательный совет. Никаких решений о заключении нового контракта правительство не принимало", - сказал В.Гройсман на заседании коллегии Министерства социальной политики в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, правительство заявило о намерении пересмотреть в сторону сокращения заработной платы руководителей государственных компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины". В свою очередь, глава компании Андрей Коболев заявил, что размер его денежного вознаграждения соответствует постановлению Кабинета министров, на базе которого устанавливались зарплаты руководителям крупных стратегических госкомпаний.

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Кабмин ожидает от набсовета "Нафтогаза" новых условий контракта с главой правления и остальной частью менеджмента компании. Позже набсовет вынес на обсуждение правительства новый контракт с главой НАК. Кабинет министров определил 22 марта 2019 года датой окончания полномочий членов правления НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее в СМИ появилась информация, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение продлить контракт с председателем правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.