Спецусловий в контракте для MARUV не было, с ней прошел специальный разговор: ее интерпретации нам показались рискованными для страны, - НОТУ

Об этом Кольцова сообщила на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Специальных условий в контракте для MARUV не существовало, был специальный разговор с ней по дипломатической миссии артиста от Украины. Мы впервые столкнулись с мировоззрением артиста, который уже является международным артистом и хочет ассоциировать себя с музыкой, с миром, со свободой. Ее интерпретации нам показались рискованными для страны. Если вас возмущает то, что мы увидели риск для страны – мы понимаем вас", - заявила она.

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По словам Кольцовой, контракт с артистом был подготовлен в день финала нацотбора в 17.00, финал закончился после 21.00.

Председатель правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Зураб Аласания подчеркнул, что "контракт был готов для любого победителя (Нацотбора), мы же не знали, кто победит".

"Теоретически мы могли давить на жюри, но мы не давили на жюри, никак не влияли на выбор. Абсолютно честно и откровенно общество выбрало, а мы только пожинаем риски, мы это почувствовали перед финалом. Этот контракт мы подготовили, и любой из победителей его бы получил", - добавил Аласания.

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Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в Евровидении-2019 и отказалась ехать в Израиль. Так же поступили коллективы, занявшие второе и третье место в нацотборе - Freedom Jazz и KAZKA. 27 февраля НОТУ приняла решение не участвовать в конкурсе в этом году.