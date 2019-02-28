В Измаиле создадут отряд морской охраны, - Госпогранслужба

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил 28 февраля спикер ГПСУ Олег Слободян.

"На прошедшей неделе на правительственном уровне поддержана и реализована инициатива администрации Госпогранслужбы о создании еще одного отряда морской охраны в городе Измаил", - сказал Слободян.

Он рассказал, что пограничники осуществляют надводный контроль в рамках контроля пограничного режима на Дунае, режима зарытого для плавания в районе совместно с ВМС Вооруженных сил Украины около Тендровской косы, обеспечивают безопасность стоянки судов заграничного направления на якорной стоянке в портах Одессы, Южного, Николаева.

"Корабли морской охраны вместе с корабельно-катерным составом ВМС ВСУ в Азовском море отрабатывают комплекс мер согласно плану руководства Операции объединенных сил, в том числе патрулирование и отслеживание обстановки в Мариупольском районе, и выполнение других заданий в интересах национальной безопасности", - рассказал спикер ГПСУ.

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Слободян отметил, что в этом году корабли Госпогранслужбы осуществили около 30 выходов в море, осмотрели 20 судов, отработали около 10 боевых упражнений и более 60 тактических заданий.

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