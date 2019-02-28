Более 150 украинских моряков задержаны, арестованы или приговорены в Италии, в Греции - 186, - МИД

"К сожалению, в последнее время участилось количество случаев, когда наши моряки попадают в пиратский плен, когда наших моряков используют преступные группировки для перевозки нелегалов, контрабанды и т.д. Количество наших моряков, которые задержаны, арестованы или уже получили свои приговоры, высоко: более 150 лиц - в Италии, 186 - в Греции", - рассказал он журналистам в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С.Погорельцев отметил, что в 2018 году 64 моряка были освобождены и возвращены домой.

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Он добавил, что на базе профсоюза работников морского транспорта Украины в Одессе, Измаиле и Херсоне были открыты информационные офисы помощи морякам.