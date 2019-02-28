САП о решении КС: Особенно "ожидаемой" эта новость стала в четырех делах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении САП на странице в Facebook.

"Результатом его (решения КС. - Ред.) безусловного выполнения станет прекращение уголовного преследования всех этих лиц в определенной процессуальным законом форме - закрытие детективами НАБУ дел, в которых о подозрении сообщено еще не было; закрытие прокурорами САП дел в отношении подозреваемых, дела в отношении которых еще не переданы в суд; изменение или отказ от обвинения в делах, которые уже в суде", - сообщает САП.

В прокуратуре отметили, что новость о решении КС особенно "ожидаема" в четырех делах – в отношении бывшего прокурора сил АТО Константина Кулика, судьи из Луганской области, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и главы Государственной аудиторской службы Украины (Госаудит) Лидии Гавриловой, обвинительные акты в которых переданы в суд в 2016-2019 годах.

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"Неконституционность статьи о незаконном обогащении влечет за собой недопустимость всех доказательств, собранных в ходе расследования предусмотренного ею преступления - прежде всего результатов негласных следственных (розыскных) действий. Поэтому в трех последних делах прокуроры САП вынуждены пересмотреть доказательную базу и определиться относительно возможности продолжения доказывания хотя бы преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации)", - констатировали в САП, отметив, что это – легкое преступление, в отличие от недействительной теперь статьи 368-2, предусматривающей до 10 лет лишения свободы и конфискацию имущества.

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"Опережая какие-либо инсинуации - ситуация, когда в результате этой "потери" доказательств незаконного обогащения банально не останется инструментов для доказывания недостоверности декларирования, является абсолютно вероятной", - подчеркнули в прокуратуре.

Что касается уголовного производства в отношении бывшего прокурора сил АТО, ему инкриминировалось только незаконное обогащение, поэтому от обвинения в совершении данного преступления прокурор САП должен отказаться уже на следующем судебном заседании.

"На четвертом году деятельности САП этот случай, к сожалению, не единственный пример серьезного изменения правил уголовного преследования в сторону усложнения выполнения своих функций именно стороной обвинения, но первый, когда нивелированы результаты уже проделанной работы", - сожалеют в САП.

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26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

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Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.