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28.02.19 13:53

Решение КС о неконституционности статьи о незаконном обогащении принималось без давления и угроз, - глава суда Шевчук

Глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук заверяет, что решение о неконституционности статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении принималось без какого-либо политического давления, судьи руководствовались исключительно Конституцией Украины.

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"Я лично не зафиксировал никакого давления, намеков или угроз", - сказал С.Шевчук журналистам в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что суд руководствовался исключительно Конституцией Украины, "не обращая внимания на конъюнктуру".

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26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.

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