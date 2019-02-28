Стоит успокоиться, ЕС не будет наказывать украинцев за решение КС по незаконному обогащению, - МИД

"Стоит успокоиться, ЕС не будет наказывать украинцев за упомянутое решение Конституционного суда. Именно для украинских граждан в первую очередь важно, чтобы мы беспрепятственно двигались в направлении европейских и евроатлантических институтов", - сказала она на брифинге в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

К.Зеленко отметила, что такое решение Конституционного суда означает необходимость поиска путей выхода.

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При этом она напомнила, что президент Украины Петр Порошенко внес новый законопроект, касающийся данной тематики.

"Мы со своей стороны, как МИД, будем делать все, чтобы было найдено оптимальное решение для того, чтобы не пострадали наши украинские граждане. Мы все прекрасно понимаем, что на карту поставлен наш европейский шанс - мы не можем его упустить", - добавила спикер.

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26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.