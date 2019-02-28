"Де я 2000 платила? Нашо мені партія, дітки? За шо жить?" - журналисты Bihus.Info нашли фейковых спонсоров "Батькивщины". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь об этом идет в расследовании журналистов Bihus.Info.

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Журналисты отправились в гости к нескольким людям, которые, согласно декларации "Батькивщины", в прошлом году перевели партии от 150 тысяч до 1,5 млн гривен.

"Жертвователями" оказались кассир супермаркета, бухгалтер на автомойке, методист детского сада и мастер маникюра.

Часть "спонсоров" партии вообще не понимали, о чем идет речь. Часть – заявили на камеру, что насобирали сотни тысяч гривен за годы работы и решили отдать их партии Тимошенко.

Одна из женщина призналась, что по просьбе представителя "Батькивщины", которому не могла отказать, предоставила свои персональные данные.

Сама Юлия Тимошенко заявила Bihus.Info, что речь идет либо о провокации СБУ, которая сама от имени простых людей переводит на счета ее партии миллионные суммы. Либо о том, что люди скрывают факт своего спонсорства, опасаясь расправы властей.

"Батькивщина" использует фейковых доноров. Для чего это может быть нужно? Предположительно, для того, чтобы не показывать настоящих", – делают вывод журналисты Bihus.Info.

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