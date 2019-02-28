Рада поручила ВСК провести расследование о хищениях в оборонном секторе. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 229 народных депутатов. "Против" - нардепы от фракций "Батькивщина", "Оппоблок" и "Видродження".
Расследовать дело направили действующей Временной следственной комиссии, которую возглавляет нардеп Иван Винник. Отметим, эта ВСК была создана для проведения расследования сведений относительно фактов разворовывания в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 гг.
Это стало возможным из-за того, что депутаты параллельно расширили время расследования хищений в армии до 2018 года.
Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия