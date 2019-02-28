Украинцы могут въезжать по "безвизу" или в порядке максимального упрощения в более чем 120 стран мира, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Он сказал, что отмене виз или упрощению визового режима для граждан Украины в зарубежных странах уделяется большое внимание.

"Уже более чем в 120 стран мира граждане Украины могут въезжать по "безвизу" или в порядке максимального упрощения, то есть получить визу в аэропорту или получить электронную визу. И мы активно работаем над тем, чтобы это количество стран, куда сможет путешествовать гражданин Украины без виз, росло", - подчеркнул Погорельцев.

Он напомнил, что в 2018 году были заключены 4 международных договора с Катаром, Сербией, Уругваем и Грузией. Также были разработаны 26 нормативно-правовых актов, 15 из которых вступили в силу в прошлом году.

"Этот процесс продолжается", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни у одной европейской страны нет проблем с украинским безвизом, - Климкин

"Есть страны, с которыми в силу различных обстоятельств этот процесс проходит достаточно непросто, но мы имеем свое видение, есть свои планы, свою стратегию, тактику, как с той или иной страной работать", - заявил Погорельцев.

В частности, он привел пример Мексики, куда путешествует много украинцев.

"Было бы очень хорошо уже в ближайшее время подписать соответствующее соглашение о безвизовых поездках для граждан Украины. Где бы я не встречался (в Мексике), мы с послом провели много встреч во всех центральных органах исполнительной власти, причастных к принятию соответствующего решения - в правительстве, в парламенте, все декларируют свою полную готовность это сделать, как говорят сейчас, но реально ничего не делается", - сказал Погорельцев. "Надо понять, почему так происходит, и затем найти пути решения этого вопроса", - добавил он.

Также Погорельцев отметил, что с Мексикой в ближайшее время запланированы дополнительные консультации.