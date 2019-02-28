Фигурант расследования Bihus.info Жуков - зарвавшийся мажор. Отношения с ним невозможны, - глава "Укроборонпрома" Букин

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ.

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"Знаю (Жукова. - Ред.), поскольку с 2011 по 2014-й он работал в аппарате концерна помощником. Моя личная оценка? Зарвавшийся мажор. Я лично к нему отношусь скептически. Хотя бы исходя из разницы в возрасте и жизненном опыте. Для меня лично является невозможным иметь с ним деловые отношения", - сказал Букин.

Он также сообщил, что ни Жуков, ни Рогоза (еще один фигурант расследования. - Ред.) не осуществляли какие-либо поставки в интересах "Укрспецэкспорта", который Букин возглавлял перед тем как стать директором "Укроборонпрома".

"Жуков несколько раз просил меня организовать какие-то поставки. Никакого взаимодействия компании с Жуковым не было. Я и близко не подпускал его к организации каких-либо поставок в интересах компании или концерна", - подчеркнул чиновник.

Полный текст интервью с Павлом Букиным читайте здесь.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия.