Незаконность обогащения должно доказывать государство, - глава КС Шевчук призвал к скорейшему принятию нового закона

Журналистам в четверг в Киеве С.Шевчук отметил, что Конституционный суд при принятии этого решения не высказывался категорически, а лишь указал на то, что норма, которая была сформулирована, не соответствует Конституции, и ключевой момент, который должен быть соблюден – это принцип презумпции невиновности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, для того, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, Верховной Раде следует как можно скорее принять новый закон.

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"Я знаю, что уже подан проект, и есть предыдущие проекты, которые позволяют выписать состав преступления о незаконном обогащении, при условии соблюдения Конституции. Сейчас это, как я понимаю, необходимо сделать депутатам", - сказал С.Шевчук.

Комментируя подачу президентом законопроекта, который регулирует норму УК о незаконном обогащении, и конкретизируя, каким образом должна быть сформулирована статья УК, чтобы она отвечала Конституции, глава КС сказал: "Я могу просто назвать два основных момента, на мой взгляд: незаконность обогащения должно доказывать государство, и это должно базироваться на доказательствах – нельзя привлечь человека к ответственности при отсутствии доказательств".

При этом он уточнил, что суд не отменял нормы о незаконном обогащении как таковой, и не отменял самую идею привлечения к ответственности за такие действия.

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Вместе с тем С.Шевчук пояснил, что после обнародования решения КС о неконституционности эта норма утрачивает действие.

"Я обеспокоен тем, что много ругательных слов сказано в адрес Конституционного Суда... Наши решения не должны вызвать такого возмущения", - заявил он, пишет lb.ua.

Глава суда подчеркивает, что КСУ поддерживает борьбу с коррупцией, но считает, что формулировки в законодательстве должны быть выписаны более корректно. "Большинство людей пока что не понимают это решение... Мы решили так, это наше решение, которое надо выполнять", - резюмировал он.

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Шевчук не считает это решение КС "плевком в лицо общественности".

26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.