Благодаря монетизации получатели субсидий могут сэкономить по 300-500 грн, - Порошенко

Об этом сказал Президент Украины сказал на заседании Совета регионального развития Кировоградской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если теплый февраль и март, то человек имеет возможность уменьшить температуру и сэкономить, вся разница останется пенсионеру, малообеспеченному получателю субсидий... Мы рассчитываем, что в среднем от 300 до 500 гривен человек может точно сэкономить", - сказал Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Монетизация субсидий: "живые" деньги на оплату коммунальных услуг можно будет получить с 12 марта

Президент добавил, что почти 4 миллиона получателей субсидий, из которых 70% пенсионеры, будут иметь возможность в среднем получить 1600 гривен наличными "на руки" в рамках монетизации.