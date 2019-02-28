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28.02.19 15:02

Благодаря монетизации получатели субсидий могут сэкономить по 300-500 грн, - Порошенко

Всего в рамках монетизации каждый из субсидиантов сможет получить в среднем 1600 гривен наличными.

Благодаря монетизации получатели субсидий могут сэкономить по 300-500 грн, - Порошенко

Об этом сказал Президент Украины сказал на заседании Совета регионального развития Кировоградской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если теплый февраль и март, то человек имеет возможность уменьшить температуру и сэкономить, вся разница останется пенсионеру, малообеспеченному получателю субсидий... Мы рассчитываем, что в среднем от 300 до 500 гривен человек может точно сэкономить", - сказал Порошенко.

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Президент добавил, что почти 4 миллиона получателей субсидий, из которых 70% пенсионеры, будут иметь возможность в среднем получить 1600 гривен наличными "на руки" в рамках монетизации.

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